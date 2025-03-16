«РВ»: российские военные взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР

Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Новолюбовка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его информации, российские военные сначала выбили бойцов украинской армии из села Балка Журавка, после чего приступили к штурму Новолюбовки, во время операции зачистив населенный пункт.

«РВ» также отмечает, что ВС РФ продолжают наступление на Лиманском направлении на границе Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.

14 марта в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

21 января января военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что для полного освобождения ЛНР осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и Белогоровку в Лисичанском округе.

Ранее в НАТО испугались новой тактики армии России в ходе конфликта на Украине.