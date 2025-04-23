ВСУ атаковали дронами детский сад и магазин в Брянской области

Детский сад и магазин попали под удар дронов в Брянской области

Детский сад и магазин попали под удар дронов в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

«В Брянской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены один детский садик и один магазин», — сообщили в экстренных службах.

До этого в Тульской области снова объявили опасность атаки дронов. Губернатор региона Дмитрий Миляев попросил жителей сохранять спокойствие и напомнил единый номер вызова экстренных служб. Аналогичное объявление в Тульской области было ночью 23 апреля.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что удары украинских беспилотников уничтожили 31 дом в двух районах региона. В тот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые атаковали Кабардино-Балкарию, для этого они использовали беспилотный летательный аппарат FP-1.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.