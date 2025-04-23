Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали дронами детский сад и магазин в Брянской области

Детский сад и магазин попали под удар дронов в Брянской области
close
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Детский сад и магазин попали под удар дронов в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

«В Брянской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены один детский садик и один магазин», — сообщили в экстренных службах.

До этого в Тульской области снова объявили опасность атаки дронов. Губернатор региона Дмитрий Миляев попросил жителей сохранять спокойствие и напомнил единый номер вызова экстренных служб. Аналогичное объявление в Тульской области было ночью 23 апреля.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что удары украинских беспилотников уничтожили 31 дом в двух районах региона. В тот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые атаковали Кабардино-Балкарию, для этого они использовали беспилотный летательный аппарат FP-1.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами