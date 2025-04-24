Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт сообщил об увеличении контратак ВСУ у Загрызово в Харьковской области

Марочко: Киев увеличил число контратак у харьковского Загрызово
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что украинские власти увеличили число контратак в районе населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка в Харьковской области.

«Отмечается увеличение численности контратак противника. Для своей мобильности украинские войска возвели ряд понтонных переправ через реку Лозовая», — поделился Марочко.

Он также добавил, что ВСУ постоянно перебрасывают личный состав и подвозят боеприпасы в соседнюю Богуславку.

До этого глава российской администрации Харьковского района области Алексей Подорожный сообщал, что Киев оставил 800 человек в десяти харьковских селах без еды и лекарств.

Также военный эксперт Андрей Марочко говорил, что российские войска возобновили активные бои за взятие Липцов и Волчанска в Харьковской области после перемирия.

Ранее силовики заявили о поражении подразделений ВСУ в районе Олешни Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами