Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что украинские власти увеличили число контратак в районе населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка в Харьковской области.

«Отмечается увеличение численности контратак противника. Для своей мобильности украинские войска возвели ряд понтонных переправ через реку Лозовая», — поделился Марочко.

Он также добавил, что ВСУ постоянно перебрасывают личный состав и подвозят боеприпасы в соседнюю Богуславку.

До этого глава российской администрации Харьковского района области Алексей Подорожный сообщал, что Киев оставил 800 человек в десяти харьковских селах без еды и лекарств.

Также военный эксперт Андрей Марочко говорил, что российские войска возобновили активные бои за взятие Липцов и Волчанска в Харьковской области после перемирия.

Ранее силовики заявили о поражении подразделений ВСУ в районе Олешни Курской области.