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Эксперт рассказал, что ВС РФ возобновили активные бои за взятие Волчанска

Марочко: армия РФ после перемирия возобновила активные бои за взятие Волчанска 
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Alex Babenko/AP

Российские войска возобновили активные бои за взятие Липцов и Волчанска в Харьковской области после перемирия, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«После окончания действия пасхального перемирия наши войска возобновили активную фазу освободительных действий в районе Липцов и Волчанска», — поделился Марочко.

По его словам, во время действия перемирия ВСУ провели несколько ротаций и завезли материально-технические средства для ведения боев в Харьковской области. Тем самым украинские войска восстановили боеспособность «уже практически уничтоженных подразделений».

До этого ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщало, что вооруженные силы Украины несут колоссальные потери, но при этом не оставляют попыток перебросить из Юнаковки Сумской области в окрестности Олешни Курской области несколько боевых подразделений.

По словам собеседника агентства, попытки украинской стороны перебросить бойцов на территорию были предотвращены ВС РФ, солдаты ВСУ ликвидированы в Сумской области.

Ранее силовики заявили о поражении подразделений ВСУ в районе Олешни Курской области.

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