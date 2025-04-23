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Харьковские села под контролем ВСУ находятся на грани гуманитарной катастрофы

Подорожный: Киев оставил 800 человек в харьковских селах без еды и лекарств
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Reuters

Киев оставил 800 человек в десяти харьковских селах без еды и лекарств. Об этом РИА Новости рассказал глава российской администрации Харьковского района области Алексей Подорожный.

По его словам, речь идет о более чем десяти населенных пунктах в Харьковском районе Харьковской области, где проживают около 800 человек.

«Местная администрация не посещает эти населенные пункты в связи с тем, что они находятся вблизи линии боевого соприкосновения, обеспечить людей продуктами питания, медикаментами и различными предметами первой необходимости они также не способны», — поделился Подорожный.

До этого военный эксперт Андрей Марочко говорил, что российские войска возобновили активные бои за взятие Липцов и Волчанска в Харьковской области после перемирия.

По его словам, во время действия перемирия ВСУ провели несколько ротаций и завезли материально-технические средства для ведения боев в Харьковской области. Тем самым украинские войска восстановили боеспособность «уже практически уничтоженных подразделений».

Ранее силовики заявили о поражении подразделений ВСУ в районе Олешни Курской области.

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