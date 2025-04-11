Российские военные поразили группу украинских военнослужащих в районе хутора Олешня в Курской области, ВСУ здесь несут большие потери. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

Они рассказали, что украинские войска пытаются удерживать часть хутора Олешня, куда командование ВСУ направило группу десантников из района Юнаковки.

«По подразделениям противника нанесено огневое поражение — живая сила противника уничтожена. ВСУ здесь несут колоссальные потери», — сказал источник агентства.

Накануне ТАСС сообщал, что украинские группы пытаются отступить с позиций в Олешне и Горнали.

11 апреля РИА Новости со ссылкой на источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» сообщило, что Украина отводит свои силы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в направлении населенного пункта Горналь Курской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали церковь в Гуево для огневых точек и опорных позиций.