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Шойгу оценил необходимость размещения «Орешника» в Белоруссии

Шойгу: сохраняются угрозы, требующие размещения «Орешника» в Белоруссии
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Reuters

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сообщил ТАСС, что в Белоруссии пока сохраняются угрозы, которые требуют размещения на территории страны «Орешника».

Чиновник подчеркнул, что меры по укреплению доверия между Москвой и Минском являются не обменом жестами, а комплексным подходом, учитывающим разные факторы.

«Россия согласилась на размещение в Белоруссии систем «Орешник» по прямой просьбе белорусской стороны и с учетом угроз безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего ближайшего союзника», — сказал Шойгу.

Он добавил, что страны Запада увеличивают число военных у границ республики и не показывают готовности к деэскалации ситуации.

«Скорее, наоборот: участились воинственные заявления, растут ассигнования на военные нужды, обсуждается возможность размещения ядерного оружия в непосредственной близости от границ Союзного государства», — отметил Шойгу.

«Орешник» — новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Ее можно оснащать как в ядерном, так и в неядерном варианте, дальность полета — 5500 километров. Первый экспериментальный запуск в реальных боевых условиях произошел 21 ноября 2024 года по объекту в Днепре.

В этот день президент России Владимир Путин сообщил, что удар «Орешника» стал ответом на действия западных стран, которые дали Украине разрешение бить баллистическими ракетами, произведенными в странах НАТО, по российской территории. По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, так как «Орешник» атакует цель со скоростью 2,5–3 км/сек. Путин отметил, что у России есть запас таких ракет, а их серийное производство уже налажено. Кроме того, «Орешник» не является модернизацией старых советских систем, а «результат работы, которая была проделана в условиях новой России, создана на базе современных, новейших разработок».

Ранее в офисе Зеленского назвали «Орешник» выдумкой Путина.

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