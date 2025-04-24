В Воронежской области отразили атаку БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около десяти беспилотников над Воронежской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он заявил, что, по предварительной информации, в результате никто не пострадал, разрушений нет.
Чиновник добавил, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется.
Незадолго до этого режим беспилотной опасности объявили в Липецкой, Ростовской и Тульской областях.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.