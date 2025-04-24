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ВСУ попытались совершить покушение на представителя Ненецкого автономного округа

Рогов: ВСУ попытались совершить покушение на представителя Ненецкого АО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские военные в Запорожской области попытались совершить покушение на представителя Ненецкого автономного округа. Об этом РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, украинский дрон трижды атаковал машину представителя Ненецкого АО в Каменке-Днепровской. Никто не пострадал, повреждения получил лишь автомобиль.

Рогов отметил, что Ненецкий АО является одним из регионов-шефов и регулярно оказывает жителям Каменско-Днепровского района гуманитарную помощь.

24 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель пострадал в Валуйском округе в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

23 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе после налета дронов ранен мирный житель. Украинские беспилотники также атаковали детский сад и магазин.

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.

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