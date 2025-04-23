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Уничтожена группировка ВСУ, удерживавшая Горнальский монастырь

ТАСС: уничтожена группировка ВСУ, удерживавшая монастырь в Курской области
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Минобороны России

Вооруженные силы РФ уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая удерживала Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в приграничье Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского командира полка с позывным «Апостол».

«Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью», — рассказал он.

По его словам, на территории Горнальского монастыря «противник весь уничтожен».

По данным Telegram-канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск «Север», на территории объекта находились артиллерийские установки, были оборудованы пункты управления БПЛА, в исторических зданиях дислоцировался личный состав ВСУ. Бои за монастырь шли более 10 дней. Telegram-канал «Крылатые» опубликовал видео, на котором запечатлен сброс авиабомбы ФАБ-3000 на позиции ВСУ на территории монастыря.

Ранее стало известно о блокировании остатков ВСУ в курском Горнале.

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