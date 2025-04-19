Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Горнальском монастыре рассказали о спасении от украинских войск

RT: монахи Горнальского монастыря рассказали, что спаслись от ВСУ чудом
close
rodnaya_sudzha/Telegram

Служители Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в августе прошлого года чудом спаслись от украинских войск. Когда начались обстрелы, в храме шла литургия. Об этом рассказал настоятель Горнальского монастыря отец Питирим в беседе с RT.

Первые обстрелы, вспоминает он, начались 6 августа 2024 года.

«Вероятнее всего, били из танка, потому что был очень короткий промежуток между выстрелом и прилетом. Мы к причастию готовимся, а они стреляют. Сперва стреляли по новому храму, потом перешли на старый храм», — сказал ‎отец Питирим.

Новый храм вскоре загорелся, а в старом завершалась литургия. Только когда служба была закончена, монахи стали укрываться от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во второй половине дня загорелся и старый храм. Монахи начали выносить оттуда все ценности, в том числе иконы и частицы мощей. Все это удалось спрятать на цокольном этаже монастыря.

Только на следующий день, 7 августа, служители решились уехать. Во время проезда через украинские блокпосты, по словам отца Питирима, у нескольких служителей украинские солдаты украли телефоны и другие ценные вещи. На одном из блокпостов, рассказал настоятель, машину обстреляли. Одного из служителей спасти не удалось.

Ранее появилось видео из освобожденного Горнальского монастыря.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами