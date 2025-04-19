В Горнальском монастыре рассказали о спасении от украинских войск

Служители Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в августе прошлого года чудом спаслись от украинских войск. Когда начались обстрелы, в храме шла литургия. Об этом рассказал настоятель Горнальского монастыря отец Питирим в беседе с RT.

Первые обстрелы, вспоминает он, начались 6 августа 2024 года.

«Вероятнее всего, били из танка, потому что был очень короткий промежуток между выстрелом и прилетом. Мы к причастию готовимся, а они стреляют. Сперва стреляли по новому храму, потом перешли на старый храм», — сказал ‎отец Питирим.

Новый храм вскоре загорелся, а в старом завершалась литургия. Только когда служба была закончена, монахи стали укрываться от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во второй половине дня загорелся и старый храм. Монахи начали выносить оттуда все ценности, в том числе иконы и частицы мощей. Все это удалось спрятать на цокольном этаже монастыря.

Только на следующий день, 7 августа, служители решились уехать. Во время проезда через украинские блокпосты, по словам отца Питирима, у нескольких служителей украинские солдаты украли телефоны и другие ценные вещи. На одном из блокпостов, рассказал настоятель, машину обстреляли. Одного из служителей спасти не удалось.

Ранее появилось видео из освобожденного Горнальского монастыря.