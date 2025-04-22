Горнальский монастырь в Курской области освобожден от ВСУ

Российские военнослужащие освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, который удерживался украинскими войсками. Об этом сообщил Telegram-канал «Cеверный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект», — говорится в публикации.

Уточняется, что на территории монастыря находились артиллерийские установки, были оборудованы пункты управления БПЛА, в исторических зданиях дислоцировался личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сообщении отмечается, что ВС России смогли сломить сопротивление противника, бои за монастырь шли более 10 дней.

Накануне сообщалось, что ВСУ подорвали часть строений Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь перед уходом.

Монастырь на протяжении нескольких недель был ключевым опорным пунктом ВСУ из-за своего расположения на господствующей над районом высоте. Его штурм продолжают морские пехотинцы 40-й бригады ВС РФ группировки «Север». Из объекта идет тайный лаз на территорию Сумской области Украины.

15 апреля агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что группа ВСУ, находящаяся в монастыре в Горнале, отказалась от переговоров и от сдачи в плен российским военным. 16 апреля стало известно, что при штурме монастыря были уничтожены 200 бойцов ВСУ.

Ранее Mash выложил кадры штурма Горнальского монастыря в Курской области.