Стало известно о блокировании остатков ВСУ в курском Горнале

Военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале сообщил, что остатки сил ВСУ оказались в окружении в Горнале Курской области.

«Наши бойцы заблокировали остатки боевиков ВСУ в Горнале и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в этом районе», — поделился военкор.

Кроме того, пути подвоза личного состава ВСУ находятся под огневым контролем российских войск.

До этого ТАСС сообщал, что российские военнослужащие начали уничтожать диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

По словам собеседника агентства, основные бои ведутся в лесной местности. Источник агентства отметил, что подразделения украинской армии доукомплектовали за счет штурмовиков.

Также 15 апреля депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявил, что в окружение российских военных в Курской области попали наемники из Колумбии и нескольких других стран, воюющие на стороне ВСУ. По его словам, наемники оказались заблокированы вместе с сотнями бойцов ВСУ в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в селе Горналь.

Ранее стало известно о попытках ВСУ удержаться в Курской области.