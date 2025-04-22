Сброс авиабомбы ФАБ-3000 на позиции ВСУ в Курской области попал на видео

Опубликовано видео удара ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Горнале в Курской области

Telegram-канал «Крылатые» опубликовал видео, на котором запечатлен сброс авиабомбы ФАБ-3000 на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.

На кадрах видно, как бомба уничтожает здание.

«Украинские формирования воспользовались режимом тишины, введенным на Пасху, чтобы закрепиться на территории монастыря. Позиция была уничтожена нашей авиацией с помощью ФАБ-3000», — говорится в публикации канала.

22 апреля стало известно, что российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, который удерживался украинскими войсками. По данным Telegram-канала «Северный ветер», связанного с группировкой войск «Север», на территории объекта находились артиллерийские установки, были оборудованы пункты управления БПЛА, в исторических зданиях дислоцировался личный состав ВСУ. Бои за монастырь шли более 10 дней.

Telegram-канал Mash написал, что подразделения Вооруженных сил РФ зачищают от украинских формирований территории в районе села Горналь.

Ранее был раскрыт секрет мощи авиабомбы ФАБ-3000.