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Российские морпехи обратили в бегство подразделения ВСУ в Горнале

Морпехи группировки «Север» обратили в бегство подразделения ВСУ в Горнале
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бригада морской пехоты группировки войск «Север» обратила в бегство военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ключевых позиций в Горнале Курской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что военнослужащие 810-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки «Север» «продолжают выполнять поставленные боевые задачи по освобождению оккупированных территорий Курской области».

Согласно заявлению МО РФ, морпехи поразили позиции ВСУ в населенном пункте Горналь и приграничье.

«Морские пехотинцы успешно вытесняют вражеские подразделения с ключевых укрепленных позиций, расположенных в районе населенного пункта», — добавили в оборонном ведомстве.

Источник в силовых структурах ранее сообщил ТАСС, что российские военные ведут интенсивные бои в районе Горналя Курской области. Незадолго до этого военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что остатки сил ВСУ оказались в окружении в Горнале Курской области. Пути подвоза личного состава украинских войск находятся под контролем российских войск.

Ранее сообщалось, что сброс авиабомбы ФАБ-3000 на позиции ВСУ в Курской области попал на видео.

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