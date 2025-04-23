ВС России активно выдавливают ВСУ у Горналя Курской области

Российские военные ведут интенсивные бои в районе Горналя Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«В районе Горналя продолжаются интенсивные бои, выдавливаем противника», — сообщил источник.

Информации о потерях со стороны противника на данной момент не поступало.

Незадолго до этого военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что остатки сил ВСУ оказались в окружении в Горнале Курской области. Пути подвоза личного состава украинских войск находятся под контролем российских войск.

До этого ТАСС сообщал, что российские военнослужащие начали уничтожать диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Основные бои ведутся в лесной местности, уточнил источник. Украинские подразделения были доукомплектованы за счет штурмовиков.

Ранее сообщалось, что сброс авиабомбы ФАБ-3000 на позиции ВСУ в Курской области попал на видео.