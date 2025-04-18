ФСБ обнародовала видео эвакуации задержанного австралийского наемника ВСУ

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Луганской народной республике показало видео эвакуации задержанного австралийского наемника Оскара Чарльза Агустуса Дженкинса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вскоре предстанет перед судом. Соответствующие кадры передает РИА Новости.

На опубликованных кадрах можно заметить, что наемник подтверждает свое участие в боевых действиях в составе 66-й механизированной бригады ВСУ. Помимо этого, на кадрах правоохранители в камуфляжной форме ведут Дженкинса к автомобилю для дальнейшей транспортировки в зал суда.

До этого прокуратура ЛНР сообщала, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие в вооруженном конфликте в качестве наемника). В ведомстве отметили, что мужчина участвовал в сражениях на территории ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР). За это он получал ежемесячное вознаграждение в размере 600–800 тыс. рублей.

Позже российские военнослужащие взяли наемника в плен. Это произошло в ходе сражений в луганском селе Макеевка в декабре 2024 года.

Ранее в США призвали РФ освободить американского наемника, участвовавшего в боях на стороне Украины.