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Подполье сообщило об уничтожении офицеров и наемников ВСУ в Херсоне

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по ангарам с техникой ВСУ в Херсоне
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Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные нанесли удар по ангарам с украинской техникой и дому с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Херсон, атака фугасными авиабомбами 17 апреля в 10:30 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»)», — рассказал агентству подпольщик.

Лебедев уточнил, что в результате атаки Вооруженных сил (ВС) России оказались разрушены два ангара, где хранилась техника ВСУ, а также многоэтажка, стоящая без окон и балконов в промзоне. В здании находились украинские военные от 100 до 150 человек, добавил он.

Подпольщик сообщил, что среди ликвидированных бойцов ВСУ было много офицеров и иностранных наемников. К местам ударов было направлено большое количество автомобилей с маркировкой «на щите», которая используется для перевозки невыживших военных. При этом такой транспорт обычно не перевозит обычных солдат.

10 апреля Лебедев сообщил об ударах российских военных вблизи бронетанкового завода и у авиабазы в Житомирской области Украины. По данным подпольщика, было три прилета по предприятию, на котором перебирают новую западную технику и готовят ее к боям. Возле авиабазы произошла детонация с «мощным звуком».

Ранее подполье сообщило об ударе по военной базе ВСУ в Киевской области

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