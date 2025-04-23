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Путин призвал активнее использовать ИИ на фронте

Путин призвал активнее использовать искусственный интеллект в военном деле
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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Президент России Владимир Путин во время заседания военно-промышленной комиссии призвал активнее использовать искусственный интеллект (ИИ) в военном деле. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, следует активизировать «выпуск неиспользованных, защищенных отечественных программных продуктов» для применения в комплексных автоматизированных системах военного управления.

«Без этого (обсуждения искусственного интеллекта. — «Газета.Ru») ни одно совещание ни в одной области не обходится, но вы должны понимать это, что мы все и понимаем, что возможности использования искусственного интеллекта просто являются колоссальными», — отметил Путин.

До этого председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что искусственный интеллект можно применять в правосудии только по бесспорным вопросам, когда работа судьи не связана с анализом правоотношений сторон и носит технический характер.

Ранее Путин назвал один из главных факторов боевого успеха российской армии.

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