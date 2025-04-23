МО: ВСУ за сутки потеряли более 170 военных и БМП Bradley в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 170 военных в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо потерь в живой силе, украинские войска лишились БМП Bradley, двух минометов, шести автомобилей, а также 11 пунктов управления беспилотниками.

Российские войска продолжают выбивать противника с территории Курской области.

23 апреля сообщалось, что военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области. Из полученных источником радиоперехватов следует, что украинские военные на этих позициях не хотели вступать в бой, поскольку не понимали причин своего местонахождения в Курской области.

Накануне военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что остатки сил ВСУ оказались в окружении в Горнале Курской области. Кроме того, пути подвоза личного состава ВСУ находятся под огневым контролем российских войск.

Ранее ВСУ распространяли листовки с приглашением на Украину среди жителей Курской области.