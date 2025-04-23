Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в Курской области

МО: ВСУ за сутки потеряли более 170 военных и БМП Bradley в Курской области
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 170 военных в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо потерь в живой силе, украинские войска лишились БМП Bradley, двух минометов, шести автомобилей, а также 11 пунктов управления беспилотниками.

Российские войска продолжают выбивать противника с территории Курской области.

23 апреля сообщалось, что военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области. Из полученных источником радиоперехватов следует, что украинские военные на этих позициях не хотели вступать в бой, поскольку не понимали причин своего местонахождения в Курской области.

Накануне военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что остатки сил ВСУ оказались в окружении в Горнале Курской области. Кроме того, пути подвоза личного состава ВСУ находятся под огневым контролем российских войск.

Ранее ВСУ распространяли листовки с приглашением на Украину среди жителей Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами