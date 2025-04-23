РИА Новости: бойцы 95-й бригады ВСУ бежали с позиций у Олешни в Курской области

Военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно покинули позиции в районе Олешни в Курской области. Об этом РИА Новости сообщил источник в группировке войск «Север», ссылаясь на радиоперехват.

«Командование Вооруженных сил Украины пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие отказались идти в бой», — отметил источник.

По информации собеседника агентства, основанной на радиоперехватах, украинские военные не понимали, почему они должны воевать в Курской области.

«Они боятся воевать, не понимают, за что. И из-за этого они не идут в бой. Командиры не смогли их заставить. Они отказались выполнять боевой приказ», — указал источник.

Накануне военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что остатки сил ВСУ оказались в окружении в Горнале Курской области. Кроме того, пути подвоза личного состава ВСУ находятся под огневым контролем российских войск.

Ранее стало известно о попытках ВСУ удержаться в Курской области.