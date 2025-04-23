Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ распространяли листовки с приглашением на Украину среди жителей Курской области

ВСУ раздавали жителям курского Гуева листовки-приглашения выехать на Украину
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Во время оккупации села Гуево Суджанского района Курской области военнослужащие ВСУ раздавали жителям листовки с приглашением выехать на Украину. Об этом рассказала эвакуированная жительница Татьяна в беседе с ТАСС.

По словам женщины, листовки содержали изображения и карикатуры, а также утверждения о «лучших условиях жизни на Украине». В первые дни оккупации солдаты предлагали местным жителям переехать через Украину в Белоруссию, обещая помощь в оформлении паспортов. Однако жители села массово отказывались от таких предложений.

«Они спрашивали: «Хотите к нам, на Украину?» Говорили, что паспорта сразу сделают. Но люди не соглашались», — поделилась Татьяна.

8 апреля жительница освобожденного села Гуево Елена Брахнова во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном рассказала, что украинские военные во время боевых действий привозили в населенный пункт своих жен и девушек, чтобы те могли забрать себе автомобили местных жителей.

В этот же день жительница села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области заявила, что солдаты ВСУ искали в регионе бойцов спецназа «Ахмат».

Ранее жители села в Курской области рассказали, как корова спасла их жизни.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами