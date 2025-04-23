ВСУ распространяли листовки с приглашением на Украину среди жителей Курской области

Во время оккупации села Гуево Суджанского района Курской области военнослужащие ВСУ раздавали жителям листовки с приглашением выехать на Украину. Об этом рассказала эвакуированная жительница Татьяна в беседе с ТАСС.

По словам женщины, листовки содержали изображения и карикатуры, а также утверждения о «лучших условиях жизни на Украине». В первые дни оккупации солдаты предлагали местным жителям переехать через Украину в Белоруссию, обещая помощь в оформлении паспортов. Однако жители села массово отказывались от таких предложений.

«Они спрашивали: «Хотите к нам, на Украину?» Говорили, что паспорта сразу сделают. Но люди не соглашались», — поделилась Татьяна.

8 апреля жительница освобожденного села Гуево Елена Брахнова во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном рассказала, что украинские военные во время боевых действий привозили в населенный пункт своих жен и девушек, чтобы те могли забрать себе автомобили местных жителей.

В этот же день жительница села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области заявила, что солдаты ВСУ искали в регионе бойцов спецназа «Ахмат».

Ранее жители села в Курской области рассказали, как корова спасла их жизни.