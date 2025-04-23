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Эстония планирует создать военную базу в Нарве

Эстония планирует создать военную базу в Нарве на российской границе
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Алексей Даничев/РИА Новости

Эстония планирует создать в пограничном с Россией городе Нарва военную базу. Об этом сообщил начальник генштаба эстонских сил обороны генерал-майор Вахур Карус, передает ERR.

«Планируется разместить в Нарве подразделения на постоянной основе... нормализовать ежедневное присутствие военнослужащих в городе», — сообщил он.

Он пояснил, что военная база на начальных этапах будет рассчитана на 200-250 военных.

До этого президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, согласно которому силы обороны и ВМС страны смогут применять силу к любым судам, которые подозреваются в желании повредить подводные кабели и иные объекты инфраструктуры страны.

В свою очередь глава МИД Эстонии Магнус Цахкна заявлял, что Евросоюзу грозят проблемы в случае разморозки заблокированных активов Российской Федерации. Так он отреагировал на слова премьера Венгрии Виктора Орбана о планах заблокировать продление санкций против РФ.

Ранее эксперт назвал долгосрочные последствия решения Эстонии атаковать суда из РФ.

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