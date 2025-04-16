Эксперт назвал долгосрочные последствия решения Эстонии атаковать суда из РФ

Военный журналист Василий Фатигаров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавно принятый в Эстонии закон, позволяющий военным атаковать гражданские суда. По мнению обозревателя, России необходимо готовиться к вооруженному противостоянию с Европой, которое может вспыхнуть ближе к 2030 году.

Он пояснил, что НАТО уже исчерпали все экономические возможности по остановке «теневого» флота России, поэтому Евросоюз и принимает столь радикальные меры. Фатигаров также напомнил, что сейчас в сложной ситуации находится Калининградская область, которая фактически отрезана от большой земли.

«Европа прямо говорит, что они собираются к 2027-2030 году с нами воевать. Они, правда, рассказывают, что это мы на них нападем, нам это не надо. Но, читайте, ожидаем провокаций, обвинения России и войны с Россией вот на этом рубеже. Плюс-минус. Никто нас от этого не избавит. Это надо понимать. И быть к этому готовыми», — подчеркнул журналист.

14 апреля президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, согласно которому силы обороны и ВМС страны смогут применять силу к любым судам, которые подозреваются в желании повредить подводные кабели и иные объекты инфраструктуры страны.

Поправки будут внесены в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне, направленный на укрепление безопасности судоходства в морской зоне Эстонии.

Ранее президент Эстонии лишил часть жителей страны избирательного права.