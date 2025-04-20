МИД Эстонии пригрозил ЕС проблемами из-за разморозки активов РФ

Глава МИД Эстонии Магнус Цахкна заявил, что Евросоюзу грозят проблемы в случае разморозки заблокированных активов РФ. Его слова приводит Financial Times.

По словам Цахкны, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполнит свою угрозу и заблокирует продление санкций ЕС для РФ, предполагающее также продление заморозки активов РФ, правительства стран G7 и ЕС окажутся «в затруднительном положении из-за многомиллиардных кредитов, предоставленных Киеву и обеспечиваемых за счет российских активов».

Издание отдельно отметило, что подготавливаемые в Брюсселе «запасные пути» сохранения активов РФ под контролем Брюсселя в случае отмены санкций «чреваты неудачей». В настоящее время заморожены €240 млрд активов РФ на счетах банков стран ЕС.

До этого Цахкна напомнил о возможности лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за того, что ее участие ставит под угрозу безопасность Европы.

Ранее Цахкна заявил, что Европа должна загнать Путина в угол.