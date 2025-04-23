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Путин назвал поставку вооружений в зону СВО приоритетом

Путин назвал поставку вооружений войскам в зону СВО безусловным приоритетом
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что поставка вооружений войскам в зону специальной военной операции (СВО) является безусловным приоритетом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что в прошлом году военные получили более полутора миллионов беспилотников и более четырех тысяч единиц бронетанковой техники.

Он отметил, что выпуск средств поражения и радиоэлектронной борьбы вырос более чем вдвое в прошлом году.

По его словам, FPV-дроны являются одним из наиболее серьезных факторов боевого успеха российской армии. По его словам, в прошлом году на передовую ежедневно направлялись около 4 тысяч дронов, управляемых по системе виртуальной реальности.

Как ранее сообщили в Кремле, Путин 23 апреля принимает участие в заседании Военно-промышленной комиссии.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии реакции Киева на предложение Путина по ограничению ударов.

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