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Помощник Путина заявил, что МО России полностью включилось в процесс производства дронов

Дюмин: Минобороны полностью включилось в процесс производства дронов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что Министерство обороны РФ полностью включилось в процесс производства беспилотных летательных аппаратов и наращивает их виды. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, в достаточной ли мере налажено производство необходимых беспилотников, Дюмин сказал, что работа над этим ведется по двум направлениям. Во-первых, Минобороны полностью включилось в эту работу и наращивает виды дронов. Для военного ведомства это является стратегическим направлением. Во-вторых, отметил Дюмин, «Кулибин-клуб» Народного фронта выявляет и отбирает проекты беспилотников, а Народный фронт координирует эту работу.

Дюмин подчеркнул, что разработка беспилотников, их апробация и налаживание серийного производства должны проводиться в ускоренном порядке.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в России появятся новые центры по развитию беспилотной авиации, в том числе в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее российский боец увернулся от атаки беспилотника в упор и попал на видео.

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