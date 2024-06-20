Помощник Путина заявил, что МО России полностью включилось в процесс производства дронов

Помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что Министерство обороны РФ полностью включилось в процесс производства беспилотных летательных аппаратов и наращивает их виды. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, в достаточной ли мере налажено производство необходимых беспилотников, Дюмин сказал, что работа над этим ведется по двум направлениям. Во-первых, Минобороны полностью включилось в эту работу и наращивает виды дронов. Для военного ведомства это является стратегическим направлением. Во-вторых, отметил Дюмин, «Кулибин-клуб» Народного фронта выявляет и отбирает проекты беспилотников, а Народный фронт координирует эту работу.

Дюмин подчеркнул, что разработка беспилотников, их апробация и налаживание серийного производства должны проводиться в ускоренном порядке.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в России появятся новые центры по развитию беспилотной авиации, в том числе в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее российский боец увернулся от атаки беспилотника в упор и попал на видео.