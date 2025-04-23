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Экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»

МО: экипажи Су-25 группировки «Юг» уничтожили технику ВСУ
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Нина Падалко/РИА Новости

Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Военно-воздушных сил России нанесли удары по бронетехнике Вооруженных сил Украины в зоне, контролируемой «Южной» группировкой войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В сообщении ведомства сказано, что экипажи выполняли пуски ракет парами с небольших высот. После выполнения задания они произвели маневр с использованием тепловых ловушек и благополучно вернулись на свой аэродром.

22 апреля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления личного состава и техники украинских формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Также в министерстве обороны РФ рассказали, что военнослужащие страны взяли под контроль поселок Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР). В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Северск, Новооленовка, Васюковка, Заря, Часов Яр, Ульяновка и Новая Полтавка в ДНР. При этом потери украинских формирований составили до 300 солдат, один танк и пять боевых бронированных машин.

Ранее украинский военный сдался в плен за несколько минут до уничтожения его позиции.

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