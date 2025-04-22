Российские войска нанесли удары по местам скопления ВСУ в более чем 140 районах

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления личного состава и техники украинских формирований и иностранных наемников в 141 районе. Об этом сообщило российское министерство обороны в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, боевые задачи выполнили ракетные войска и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, в операциях принимали участие оперативно-тактическая авиация и артиллерия.

«Нанесено поражение месту производства БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе», — отмечается в заявлении.

Также в министерстве обороны РФ рассказали, что военнослужащие страны взяли под контроль поселок Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР). В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенных пунктов Северск, Новооленовка, Васюковка, Заря, Часов Яр, Ульяновка и Новая Полтавка в ДНР. При этом потери украинских формирований составили до 300 солдат, один танк и пять боевых бронированных машин.

Ранее российские подразделения возобновили активные бои за город Волчанск в Харьковской области.