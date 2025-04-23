Украинский военный сдался в плен за несколько минут до уничтожения его позиции

ТАСС: военный ВСУ успел сдаться в плен перед уничтожением его укрытия

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) успел сдаться в плен за несколько минут до уничтожения его укрытия штурмовиками бригады «Север-V» Добровольческого корпуса в составе «Южной» группировки войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпуса.

По данным военных, украинский боец сдался в плен в ходе боев севернее Часова Яра. Там российские войска окружили военного ВСУ в полуразрушенном здании с подвальным помещением, отметили в пресс-службе.

«Перед уничтожением объекта штурмовики предложили противнику сдаться и сохранить свою жизнь. На призыв откликнулся один боец, который покинул укрытие с поднятыми руками», — говорится в сообщении.

В корпусе добавили, что через несколько минут укрытие было уничтожено ударом FPV-дрона.

9 апреля в силовых структурах сообщили, что четверо военнослужащих 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в российский плен в районе населенного пункта Новое на территории Донецкой народной республики. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Запад».

Ранее украинский пленный рассказал об ударе дронов ВСУ по своим же солдатам.