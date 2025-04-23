Расчет 42-й дивизии группировки ВС РФ «Днепр» уничтожил бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Козак» во время ротации. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

Техника была уничтожена ударом российского беспилотника.

«Расчет разведывательного дрона оперативно передал координаты цели командованию, после чего было принято решение о нанесении удара. <..> Прямое попадание вызвало возгорание техники противника», — рассказали в ведомстве.

До этого бойцы ВДВ эвакуировали ББМ «Козак» нацбата «Кракен» в Курской области. После обнаружения техники Вооруженными силами (ВС) России машина сразу завелась. Однако позже у нее разлетелся редуктор и карданный вал.

В сентябре американские военные забыли забрать карту своей военной базы из боевой машины пехоты Bradley, поставленной Вооруженным силам Украины. Впоследствии бронемашина оказалась среди трофеев российской армии.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения «Козака» «Ланцетом».