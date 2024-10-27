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Российские десантники эвакуировали трофейную бронемашину «Козак» в Курской области

Бойцы ВДВ эвакуировали бронемашину «Козак» нацбата «Кракен» в Курской области

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Телеграм-канал «Минобороны России»

Ремонтно-восстановительная группа Воздушно-десантных войск (ВДВ) России эвакуировала в качестве трофея боевую бронированную машину «Козак». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Боевики «Кракена» передвигались на этом бронеавтомобиле, и когда наши штурмовые отряды начали их выбивать из Курской области, они начали на них уходить и застряли в торфяном болоте так, что колеса полностью ушли в трясину. При бегстве нацисты все побросали, но успели прострелить машине мост», — рассказал водитель БТР с позывным «Мотор».

Военнослужащий добавил, что после обнаружения техники Вооруженными силами (ВС) России машина сразу завелась. Однако позже у нее разлетелся редуктор и карданный вал.

В сентябре американские военные забыли забрать карту своей военной базы из боевой машины пехоты Bradley, поставленной Вооруженным силам Украины. Впоследствии бронемашина оказалась среди трофеев российской армии.

Ранее Кадыров показал трофей из зоны спецоперации.

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