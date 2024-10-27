Ремонтно-восстановительная группа Воздушно-десантных войск (ВДВ) России эвакуировала в качестве трофея боевую бронированную машину «Козак». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Боевики «Кракена» передвигались на этом бронеавтомобиле, и когда наши штурмовые отряды начали их выбивать из Курской области, они начали на них уходить и застряли в торфяном болоте так, что колеса полностью ушли в трясину. При бегстве нацисты все побросали, но успели прострелить машине мост», — рассказал водитель БТР с позывным «Мотор».

Военнослужащий добавил, что после обнаружения техники Вооруженными силами (ВС) России машина сразу завелась. Однако позже у нее разлетелся редуктор и карданный вал.

В сентябре американские военные забыли забрать карту своей военной базы из боевой машины пехоты Bradley, поставленной Вооруженным силам Украины. Впоследствии бронемашина оказалась среди трофеев российской армии.

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