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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения машины ВСУ «Ланцетом»

Минобороны опубликовало видео уничтожения бронемашины «Козак» дроном «Ланцет»

Министерство обороны России опубликовало видео поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронированной машины «Козак» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Отмечается, что разведка группировки войск «Север» выявила боевую машину ВСУ. Цель была оперативно уничтожена с применением барражирующего боеприпаса, это было подтверждено средствами объективного контроля.

«Козак» — семейство украинских боевых бронированных машин. Корпус изготовлен из стальных броневых листов шведского производства. На транспортное средство может быть установлено стрелковое вооружение — пулеметы или автоматические гранатометы.

До этого в Минобороны России сообщили, что группировка «Север» войск Вооруженных сил РФ за сутки отразила атаки четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении. Отмечалось, что были отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Подчеркивалось, что потери ВСУ составили: танк и пять боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и более 30 военных.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» ВСУ.

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