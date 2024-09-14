Американские военные забыли забрать карту своей военной базы из боевой машины пехоты (БМП) Bradley, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) — впоследствии бронемашина оказалась среди трофеев российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, он обнаружил в бронемашине карту военной базы форт Ирвин — это ключевая военно-исследовательская база американской армии, расположенная в пустыне Мохаве округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

БМП Bradley являются одним из основных типов бронетехники, который поставляется на Украину из Соединенных Штатов. Его аналогами являются советские и российские серии бронированных машин поддержки пехоты, такие как БМП-1, БМП-2 и БМП-3.

При этом Bradley, появившиеся на фронте в большом количестве во время провального контрнаступления Украины в 2023 году, являются теперь частым трофеем российской армии, поскольку оснащенные этими БМП подразделения регулярно направляются генштабом ВСУ в бой на самые тяжелые для Украины участки фронта.

До этого российские морпехи захватили три натовские бронемашины в Курской области.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.