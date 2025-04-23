Подразделения российской группировки войск «Запад» уничтожили 10 минометных расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, за сутки потери противника составили до 250 военнослужащих, БТР М113, боевая бронированная машина HMMWV, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы Kvertus, три роботизированные платформы», — сказал начальник пресс-центра.

Бигма добавил, что также российские войска уничтожили две самоходные артиллерийские установки «Акация», 28 пунктов управления беспилотниками, три станции спутниковой связи Starlink. Помимо этого, ВСУ потеряли РСЗО Vampire, артиллерийские орудия Д-20 и Д-30 и три полевых склада боеприпасов, подчеркнул начальник пресс-центра.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли удар по живой силе украинской армии. Также были нанесены удары по позициям ВСУ в ДНР, отметили в ведомстве.

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