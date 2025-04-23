Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны раскрыли потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

МО: подразделения группировки «Запад» уничтожили 10 минометных расчетов ВСУ
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подразделения российской группировки войск «Запад» уничтожили 10 минометных расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, за сутки потери противника составили до 250 военнослужащих, БТР М113, боевая бронированная машина HMMWV, пять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы Kvertus, три роботизированные платформы», — сказал начальник пресс-центра.

Бигма добавил, что также российские войска уничтожили две самоходные артиллерийские установки «Акация», 28 пунктов управления беспилотниками, три станции спутниковой связи Starlink. Помимо этого, ВСУ потеряли РСЗО Vampire, артиллерийские орудия Д-20 и Д-30 и три полевых склада боеприпасов, подчеркнул начальник пресс-центра.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли удар по живой силе украинской армии. Также были нанесены удары по позициям ВСУ в ДНР, отметили в ведомстве.

Ранее в зоне СВО ликвидировали медийную военнослужащую ВСУ с позывным «Ведьма».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами