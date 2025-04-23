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В зоне СВО ликвидировали медийную военнослужащую ВСУ с позывным Ведьма

Под Красноармейском ликвидировали медийную военнослужащую ВСУ «Ведьму»
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В зоне специальной военной операции (СВО) под Красноармейском (украинское название Покровск) ликвидировали медийную военнослужащую с позывным «Ведьма». Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

По имеющимся сведениям, Елена Савельева под другими именами принимала участие в пропагандистских роликах.

Телеканал «Царьград» отмечает, что Савельева входила в группу актёров, задействованных в украинской пропаганде, и сыграла десятки ролей в различных телевизионных программах и новостных выпусках.

22 апреля сообщалось, что российские войска в зоне специальной военной операции ликвидировали командира 505-го батальона украинской морской пехоты Игоря Колосницына.

Ранее российские военные ликвидировали командира украинского отряда «Острые козырьки».

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