В зоне специальной военной операции (СВО) под Красноармейском (украинское название Покровск) ликвидировали медийную военнослужащую с позывным «Ведьма». Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

По имеющимся сведениям, Елена Савельева под другими именами принимала участие в пропагандистских роликах.

Телеканал «Царьград» отмечает, что Савельева входила в группу актёров, задействованных в украинской пропаганде, и сыграла десятки ролей в различных телевизионных программах и новостных выпусках.

22 апреля сообщалось, что российские войска в зоне специальной военной операции ликвидировали командира 505-го батальона украинской морской пехоты Игоря Колосницына.

Ранее российские военные ликвидировали командира украинского отряда «Острые козырьки».