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Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе ВСУ в Харьковской области

Минобороны: бойцы группировки «Запад» заняли выгодные рубежи и ударили по ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Дорошовка, Московка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Также были нанесены удары по позициям украинских солдат в ДНР. Отмечается, что всего противник потерял до 250 военнослужащих, а также бронетранспортер М113.

В этот же день ВС России взяли под контроль поселок Сухая Балка. Украинские военные потеряли до 300 бойцов.

За прошлую неделю российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР. Речь идет о поселке Валентиновка, селах Калиново, Елизаветовка и Преображенка.

Ранее Пушилин рассказал о продвижении армии России на Южнодонецком направлении.

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