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Вассерман объяснил, откуда у ВСУ могли появиться индийские боеприпасы

Вассерман: Украина могла приобрести индийские боеприпасы на черном рынке
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Александр Натрускин/РИА Новости

Обнаруженные на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) индийские боеприпасы могли быть приобретены Киевом на черном рынке. Об этом NEWS.ru заявил депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман.

По его словам, Индия активно «рекламирует» свои продажи, в связи с чем Нью-Дели уделяется большое внимание. Однако Нью-Дели не стали бы скрывать прямые поставки боеприпасов для ВСУ, отметил депутат.

«Существует довольно обширный черный рынок. И здесь самый активный участник — это власти Украины. Они и продают, и покупают», — сказал Вассерман.

2 апреля Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что на Украине были замечены мины, произведенные в Индии в 2024 году. В публикации были представлены фотографии артиллерийских мин, предназначенных для 120-мм минометов.

По данным Reuters, боеприпасы поступают на Украину через посредников из европейских стран. В частности, по словам журналистов, поставки осуществлялись через Италию и Чехию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Индии назвали единственно верный способ разрешить конфликт на Украине.

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