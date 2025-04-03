Индию уличили в поставках вооружения Украине. Какие образцы попали на фронт?

Индия оказалась в центре внимания после сообщений о поставках артиллерийских боеприпасов для Украины. Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, на Украине были замечены мины, произведенные в Индии в 2024 году. По данным Reuters, боеприпасы из Индии поступают на Украину через посредников из европейских стран.

Индия осуществляет поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

В публикации представлены фотографии артиллерийских мин, предназначенных для 120-мм минометов, которые, как утверждают авторы Telegram-канала, были произведены в Индии в 2024 году.

Артиллерийские мины для 120-мм минометов — это боеприпасы, предназначенные для использования с минометами калибра 120 мм. Такие мины могут использоваться для различных типов огня, включая осколочно-фугасный, светошумовой и дымовой, в зависимости от модификации. Они способны поражать живую силу, технику и укрепления противника на дальности до 7-8 км.

Чем именно были оснащены произведенные в Индии боеприпасы, которые оказались у ВСУ, Telegram-канал не уточнил.

Что известно об индийских поставках

В сентябре 2024 года стало известно, что артиллерийские снаряды индийского производства попадают на Украину. Несмотря на возражения Москвы, Нью-Дели не прекратил поставки боеприпасов.

По данным Reuters , эти поставки осуществлялись через европейских покупателей, включая Италию и Чехию. Итальянская компания Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi (MES) закупала пустые снаряды у индийской компании Yantra India и наполняла их взрывчатыми веществами. Затем эти снаряды отправлялись на Украину. По данным таможенных записей, на которые ссылается агентство, с февраля 2022 по июль 2024 года Yantra поставила MES пустых снарядов на сумму $35 млн. ​

Точные данные о характере боеприпасов, поставленных на Украину, не раскрывались, однако известно, что речь шла о различных типах артиллерийских снарядов, включая мины для 120-мм минометов.

Россия выразила недовольство по поводу использования украинскими военными индийских боеприпасов. Однако источники сообщают, что Индия не вмешивалась в процесс, несмотря на просьбы России на высшем уровне, в том числе во время встреч министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его индийским коллегой. В ответ на эти обвинения индийское Министерство иностранных дел заявило, что информация является «спекулятивной и вводящей в заблуждение». Индия подчеркнула, что экспорт оружия осуществляется в рамках международных обязательств и правовых норм, включая требования по конечному пользователю.

Индия и антироссийские санкции

27-28 февраля группа еврокомиссаров во главе с Урсулой фон дер Ляйен посетила Нью-Дели для обсуждения вопросов торговли и безопасности с правительством Индии. Как писал Bloomberg, одним из ключевых пунктов переговоров стал вопрос усиления санкций против России. Евросоюз настаивал на том, что боевые действия на Украине представляет угрозу не только для Европы, но и для Индии. И поэтому ЕС рассчитывает на поддержку Нью-Дели в усилении санкционного давления на Россию.

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Индия официально не присоединилась к санкциям, которые западные страны ввели в отношении России. В МИД Индии такие меры называют «рычагами», которые развитые страны используют по своему усмотрению.

Индийские компании сами попадают под ограничения США и Евросоюза по обвинениям в участии в обходе санкций против России. В январе, после введения новых санкций против российского энергетического сектора, США потребовали от Индии прекратить разгрузку нефти с российских танкеров до 27 февраля. Под санкции попали такие компании, как «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и более 180 танкеров, которые Вашингтон считает частью «теневого флота» России. В ответ на это Нью-Дели согласился не разгружать те танкеры, на которые распространяются санкции.

Индия сохраняет нейтралитет в отношении спецоперации России на Украине. Нью-Дели не осуждает действия России, поддерживая диалог и дипломатическое решение конфликта.