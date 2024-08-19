На Украине за сутки сожгли три военных авто

На Украине за минувшие сутки подожгли шесть авто, включая три машины, принадлежащих военным. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«В городе Запорожье зафиксировано два поджога, по одному в Киеве, Ровно, Измаиле Одесской области, Ватутино Черкасской области, Чугуеве и Краснограде Харьковской области», — сообщили в издании.

О задержании поджигателей не сообщается.

До этого СБУ задержала шестерых подростков в Одессе и Николаеве за поджоги военных машин.

«Задержаны парни 13-18 лет и девушка 15 лет. Их завербовали в Телеграме, где они искали быстрый заработок», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, кураторы готовили подростков к поджогу зданий военкоматов (ТЦК).

Трое задержанных были арестованы, еще одного отправили под домашний арест.

16 августа телеканал Al Mayadeen сообщал, что украинцы жгут военные машины в знак протеста против мобилизации. Отмечается, что полиция Украины ежедневно сообщает о поджогах автомобилей украинских солдат.

Ранее в Днепропетровске неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего.