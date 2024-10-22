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В Краматорске взорвали Mercedes-Benz с командиром штурмовой бригады

В Краматорске подорвали машину с начальником боевой подготовки бригады ВСУ

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Stringer/Reuters

В Краматорске взорвали автомобиль с начальником боевой подготовки одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Страна.ua».

«Взрыв прогремел, когда Mercedes-Benz ML начал движение», — говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, начальник боевой подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У офицера травматическая ампутация конечностей.

Предположительно, взрывное устройство под автомобиль заложили местные участники сопротивления. Оно сработало в момент начала движения иномарки. Персональные данные военнослужащего не разглашаются. Есть информация, что в 2022 году офицер попадал в плен ВС России, затем его обменяли.

7 октября, произошло покушение на начальника районного отдела полиции в Херсонской области, под его машиной сработало взрывное устройство. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета России по региону.

Ранее удалось установить связь между покушениями на Прилепина и Татарского.

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