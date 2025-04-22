В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявлена авиационная и ракетная опасность

Авиационную и ракетную опасность объявили на территории Крыма. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает РИА Новости.

«Экстренная информация: авиационная и ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — говорится в публикации.

Отмечается, что в Севастопольской бухте временно закрыт рейд.

21 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Крымом.

16 апреля на территории Крыма была введена и отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

25 марта Кремль опубликовал первое официальное заявление по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетической инфраструктуры, действующий с 18 марта.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военкор рассказал, как удачливый боец ВС РФ выжил после удара дрона ВСУ.