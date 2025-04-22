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Бойцы «Днепра» оборудовали сеть пунктов наблюдения для уничтожения дронов ВСУ

Минобороны РФ: бойцы «Днепра» оборудовали пункты наблюдения для уничтожения БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Сеть пунктов воздушного наблюдения для уничтожения дронов Вооруженных сил Украины оборудовали российские военнослужащие группировки войск «Днепр». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Нововведение позволяет заблаговременно обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты, отметили в ведомстве. Вражеские дроны сбивают с помощью переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

Кроме беспилотников противника зенитчики сбивали вертолеты ВСУ, добавили в ведомстве.

В феврале стало известно, что российские войска впервые применили в зоне боевых действий тяжелый беспилотник-бомбардировщик на спутниковом управлении. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», дрон грузоподъемностью до 35 килограммов атаковал украинские позиции около населенного пункта Дачное в Донецкой народной республике. Беспилотник, названный российскими военными «Кукушкой», пролетел 16 километров и сбросил 4,5-килограммовые бомбы на вражеский блиндаж, после чего благополучно вернулся домой.

Ранее в ВС РФ придумали новый способ защиты от дронов.

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