Бойцы «Днепра» оборудовали сеть пунктов наблюдения для уничтожения дронов ВСУ

Сеть пунктов воздушного наблюдения для уничтожения дронов Вооруженных сил Украины оборудовали российские военнослужащие группировки войск «Днепр». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Нововведение позволяет заблаговременно обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты, отметили в ведомстве. Вражеские дроны сбивают с помощью переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

Кроме беспилотников противника зенитчики сбивали вертолеты ВСУ, добавили в ведомстве.

В феврале стало известно, что российские войска впервые применили в зоне боевых действий тяжелый беспилотник-бомбардировщик на спутниковом управлении. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», дрон грузоподъемностью до 35 килограммов атаковал украинские позиции около населенного пункта Дачное в Донецкой народной республике. Беспилотник, названный российскими военными «Кукушкой», пролетел 16 километров и сбросил 4,5-килограммовые бомбы на вражеский блиндаж, после чего благополучно вернулся домой.

Ранее в ВС РФ придумали новый способ защиты от дронов.