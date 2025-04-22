Жителей поселка Барсово эвакуируют в школы после взрывов

ЕДДС Киржачского района: жителей Барсово эвакуируют в школы после взрывов

Жителей поселка Барсово Киржачского района Владимирской области эвакуируют после взрыва в школы соседнего поселка Красный Октябрь. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района , пишет ТАСС.

«‎Всех жителей Барсова сейчас эвакуируют в школы №6 и №7 в поселке Красный Октябрь Киржачского района», — сказали агентству.

О взрывах в поселке стало известно 22 апреля. Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», местные жители услышали рядом хлопки и взрывы. Со стороны Москвы в Киржач перекрыли дорогу. В МЧС региона вопросы о взрывах переадресуют к Минобороны, уточнял канал. Telegram-канал Baza со ссылкой на сообщения местных также сообщал о взрывах в районе воинской части.

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