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В Италии объяснили, что соглашение со SpaceX по Starlink «зависло» из-за Маска

Италия временно прекратила обсуждать соглашение со SpaceX по Starlink
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Ciro De Luca/Reuters

Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил в интервью газете La Repubblica, что обсуждение использования республикой системы спутниковой связи Starlink приостановлено.

«Мне кажется, что все остановилось, в том числе и потому, что тема перешла от Starlink к высказываниям человека (основателя SpaceX Илона Маска. — «Газета.Ru») и о нем. Технический план не обсуждается», — сообщил глава оборонного ведомства.

Он добавил, что, когда прекратятся споры, будет обсуждаться этот вопрос. Крозетто отметил, что руководствоваться надо тем, что безопаснее и полезнее для Италии.

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони намерено создать канал зашифрованной связи между правительством, дипломатами и представителями министерства обороны, работающими в опасных зонах. Starlink входит в число претендентов на предоставление таких услуг. Компания Маска работает в стране уже четвертый год и с 6,7 тыс. активных низкоорбитальных спутников занимает в этой сфере доминирующее положение.

Ранее Маск допустил обрушение украинского фронта, если отключить Starlink.

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