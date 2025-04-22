Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ перебросили элитный полк в Курскую область

РИА Новости: ВСУ перебросили элитный полк ССО в приграничье Курской области
close
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило элитный 6-й полк сил специальных операций (ССО) в приграничье Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Север». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил источник в в группировке войск «Север».

«В ходе наступательных действий, согласно разведданным группировки, было отмечено присутствие 6-го полка ССО, который координирует действия менее подготовленных подразделений ВСУ», — сказал он.

Также источник заявил, что в настоящее время украинские войска предпринимают попытки противодействовать наступлению российской армии. Кроме того, ВСУ занимаются укреплением своих позиций вдоль государственной границы.

19 апреля сообщалось, что Вооруженным силам России после освобождения Олешни осталось выбить украинских военных из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область. Ожесточенные бои в Горнале продолжаются.

По имеющейся информации, ВСУ пытаются удержаться в российском регионе, на его территорию были переброшены 300 украинских расчетов БПЛА.

Ранее была названа главная цель наступления ВС РФ на Курском направлении.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами