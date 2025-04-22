ВСУ перебросили элитный полк в Курскую область

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило элитный 6-й полк сил специальных операций (ССО) в приграничье Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Север». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил источник в в группировке войск «Север».

«В ходе наступательных действий, согласно разведданным группировки, было отмечено присутствие 6-го полка ССО, который координирует действия менее подготовленных подразделений ВСУ», — сказал он.

Также источник заявил, что в настоящее время украинские войска предпринимают попытки противодействовать наступлению российской армии. Кроме того, ВСУ занимаются укреплением своих позиций вдоль государственной границы.

19 апреля сообщалось, что Вооруженным силам России после освобождения Олешни осталось выбить украинских военных из хутора Горналь, чтобы полностью освободить Курскую область. Ожесточенные бои в Горнале продолжаются.

По имеющейся информации, ВСУ пытаются удержаться в российском регионе, на его территорию были переброшены 300 украинских расчетов БПЛА.

Ранее была названа главная цель наступления ВС РФ на Курском направлении.