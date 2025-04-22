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Стало известно о попытках ВСУ удержаться в Курской области

РИА Новости: ВСУ отправили более 300 расчетов БПЛА в Курскую область
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержаться в Курской области, на территорию региона переброшены 300 расчетов беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Север».

«На данном направлении мы насчитываем до 300 расчетов БПЛА — это был проведен анализ всех запусков (дронов ВСУ — прим. ред.) на момент начала штурма населенного пункта Гуево», — заявил он.

Источник агентства добавил, что в регионе усилилась активность дронов, поскольку украинская сторона пытается удержать монастырь в Горнале, саму территорию населенного пункта и Гуево. Кроме того, командование ВСУ перебросило на территорию подразделения «Птицы Мадьяра», которые «хорошо работают» в вопросе воздушной разведки и нанесения огневого поражения.

Военнослужащий подчеркнул, что предыдущая группировка противника «рассыпалась» в Гуево, и новые подразделения отправили для укрепления позиций.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах писал, что ВСУ за все время боев у монастыря в Горнале потеряли более 200 бойцов.

Ранее стало известно о подрыве ВСУ исторических строений монастыря в Горнале.

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