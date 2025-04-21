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Пушилин рассказал о продвижении армии России на Южно-Донецком направлении

Пушилин: ВС РФ продвинулись на Южно-Донецком направлении
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Александр Сухов/РИА Новости

Российские военнослужащие продвинулись в трех населенных пунктах Южно-Донецкого направления. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Если говорить о Великоновоселковском направлении, то мы видим продвижение Вооруженных сил Российской Федерации в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар», — заявил он.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на юг Донецкой народной республики группу женщин-штурмовиков. По данным ТАСС, они уже принимают участие в боевых действиях. В агентстве обратили внимание, что ВСУ на этом участке фронта несут большие потери.

Командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии ВС РФ с позывным «Миф» сообщил, что украинское командование перебросило под Красноармейск (украинское название — Покровск) на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) элитный отряд операторов БПЛА «Птицы Мадьяра».

Он пояснил, что под Красноармейск были переброшены несколько украинских подразделений.

Ранее стало известно о переброске элитного батальона ВСУ под Красноармейск.

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