Суд продлил арест Тимуру Иванову еще на три месяца

Суд в Москве оставил Тимура Иванова в СИЗО еще на три месяца

Московский городской суд продлил срок ареста бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение судьи.

«Московский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу еще на три месяца, а всего на срок свыше года, в отношении Иванова Тимура Вадимовича», — говорится в сообщении.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Иванов, курировавший в Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что суд приговорил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве.