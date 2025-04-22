ТАСС: общие потери ВСУ за время боев у монастыря в Горнале превысили 200 солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время боев у монастыря в Горнале потеряли более 200 бойцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Сама операция по освобождению объекта продолжалась более недели», — говорится в сообщении.

Источник агентства добавил, что в боях за монастырь принимали участие бойцы группировки войск «Север».

До этого Telegram-канал «Cеверный ветер» писал, что российские военнослужащие освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области, который удерживался украинскими войсками. В сообщении отмечается, что ВС России смогли сломить сопротивление противника, бои за монастырь шли более 10 дней.

Монастырь на протяжении нескольких недель был ключевым опорным пунктом ВСУ из-за своего расположения на господствующей над районом высоте. Его штурм продолжают морские пехотинцы 40-й бригады ВС РФ группировки «Север». Из объекта идет тайный лаз на территорию Сумской области Украины.

Ранее Mash выложил кадры штурма Горнальского монастыря в Курской области.